شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات "الداخلية" لتنظيم إقامة الأجانب مالكى العقارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية قرار وزير الداخلية بتنظيم إقامة الأجانب مالكى العقارات، فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين ( الأجانب ) مقابل تملك وحدة سكينة . وأصدر وزير الداخلية قرارًا بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية .. وذلك على النحو التالى : الترخيص فى الإقامة ( لمدة سنة ) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (مائة ألف دولار) . الترخيص فى الإقامة (لمدة 3 سنوات) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (مائتى ألف دولار) . الترخيص فى الإقامة (لمدة 5 سنوات) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته ( أربعمائة ألف دولار ) . مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية : مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية : أولاً : أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقارى (إشهار نهائى) . ثانياً: يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية) وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد . ثالثاً: يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجلاً باسمه.

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