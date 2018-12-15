شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن أضخم محطة معالجة للصرف الصحى فى مصر بالجبل الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية، والتى تتبع جهاز التعمير والإسكان مباشرة، وتخدم قطاع كبير جدا من المدن وتحويل مياه الصرف الصحى بها لمياه تستخدم فى رى مساحات كبرى من الأراضى الزراعية، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن المحطة:

1بنيت المحطة على مساحة 78 فدان فى الجبل الأصفر بالخانكة

2تخدم المحطة مدن الضفة الشرقية لنهر النيل "عين الصيرة، المعادى، دار السلام، الأميرية، حائق القبة، المرج" وصولا لبعض المناطق بالقليوبية

3تعالج المحطة يوميا 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى يوميا.

4خطة لتطوير المحطة لتصبح الأولى بالعالم بعد أن يصل إجمالى المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب.

5تستخدم المياه المعالجة من المحطة فى رى ما لا يقل عن 150 ألف فدان.

6تم تنفيذ المرحلة الأولى لها فى عام 1990 ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998 وتعالج مليون و200 ألف متر مكعب.

7بلغ اجمالى تكلفة المرحلتين الأولى والثانية بها 3 مليارات جنيه.

8تنتج المحطة غاز "الميثان" لتوليد الطاقة الكهربائية لتوفير 60% من احتياجاتها من الكهرباء.

9تصل فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية إلى 13 مليون جنيه.

10تمتلك المحطة مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان يتم ريها من المياه المعالجة تضم المزرعة أشجار "الليمون، والزيتون، والموالح، والبيكان".

11بلغ اجمالى أعمال ناتج الحفر بالمشروع مليون و200 ألف م3 من التراب.

12تدار المحطة أوتوماتيكيا من خلال استخدام أعلى تقنيات التكنولوجيا والتحكم "اسكادا".