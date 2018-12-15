شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيلم التسجيلى لخطة الحكومة لتطوير المناطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الفيلم التسجيلى لخطة تطوير المناطق غير الآمنة، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء والمحافظين.

ويعد مشروعا المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

ويعد مشروعى المحروسة 1 و2 من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.