شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات لحصول المصريين العاملين فى العراق بالثمانينيات على رواتب تقاعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور وفد من دولة العراق برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للإعلان عن تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

و"الخليج 365" تقدم تقريرا عن كيفية حصول المصريين ممن عملوا فى العراق أو ورثتهم على تلك الرواتب فى 5 إجراءات.

1- تسليم رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق.

2- بطاقة الرقم القومى.

3- شهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية.

4- ما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق.

5- تقديم إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون فى حوزتهم.

وشدد وزير القوي العاملة، على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا ، بما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر على توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

وأردف "سعفان" قائلا إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أية معوقات فى هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون أى غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التى ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها".

ويضم الوفد العراقي أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بالهيئة.