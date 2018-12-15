تأجيل محاكمة محمد البلتاجي في إهانة القضاء لجلسة 26 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلي بقضية "اقتحام الحدود" في جلسة 7 نوفمبر الماضي، بعد قيام المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية وتقيد التهمة ضد المتهم كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية، لـ 26 ديسمبر لطلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" في جلسة 7 نوفمبر الماضي، أن المتهم "محمد البلتاجي"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة للشاهد "العادلي" واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر في المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة