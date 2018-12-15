29 يناير.. الحكم على متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 29 يناير للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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