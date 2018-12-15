"الإدارية العليا" تؤجل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس "الصف المصري" لـ 19 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذي يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري لجلسة 19 يناير المقبل .
واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا،محمد عبدالعاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
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