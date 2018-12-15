البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، مذابح وأيقونات كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق. جاء ذلك في بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم السبت.

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