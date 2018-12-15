السيسي: لم أجد في الإعلام من يتناول الأمور لتشكيل منطق ووعي للناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يجد في الإعلام من يتناول الأمور لتشكيل منطق وموضوعية لدى الناس، مؤكدًا: الدول الغنية أوي بيبقى عندها مشكلة في توفير المطالب للناس.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت، إن دولة مثل مصر يوجد بها عبء 2 مليون مواطن زيادة سكانية كل عام.

وتابع الرئيس السيسي: في ناس تيجي تقول أنت كل مرة تتكلم كده، أيوه طبعا احنا بنتكلم عن 2 مليون وحدة سكنية في 6 سنوات، مين يقدر يعمل كده، مفيش حد في العالم إلا دولة واحدة فقط هي الأكبر في عدد السكان.

وأكد السيسي، أنه لا بد من تشكيل وعي وفهم حقيقي للمواطنين، لتكون أمامهم الصورة كاملة: المشكلة محدش عارف الحكاية فيها إيه ولا عارف الدول بتمشي إزاي، الناس بتفكر فقط على أد إنه بياكل أو ببيشرب، لكن علشان تعمل محطات صحي وكهرباء وغيرها بتكلفة تريليون و600 مليار جنيه، طيب منين يا جماعة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة معالجة المياه بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، وعدد من المشروعات القومية، على جانب عدد من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.