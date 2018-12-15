السيسي: إنهاء قوائم الانتظار يحتاج 18 مليار جنيه "معملناش حسابنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل على إنهاء قوائم انتظار المرضى بدأ منذ عام، مضيفا: قولنا شوفوا التكلفة المالية ليها علشان نمنع المصري يبقى منتظر وهو محتاج علاج حاسم مش قادر عليه، لما عملنا التقييم كان 17 ألف حالة خلصت وزارة الصحة 5 آلاف، وكان فاضل 12 ألف، قولنا نتحرك فيهم وفي خلال 4 شهور وصلنا إلى ما يزيد عن 50 ألف.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت: رصدنا 300 مليون جنيه من الصحة، و300 مليون من تحيا مصر، لكن فوجئنا أننا رايحين على منطقة تانية خالص.

وتابع الرئيس السيسي: إحنا عايشين الحكاية ولازم تعيشوها معانا، قولت للدكتورة هالة إن ده فوق قدراتنا المالية، وصلنا إلى 10 آلاف في الشهر يعني محتاجين 360 ألف خلال 3 سنوات يعني، وبحساب تكلفة علاج الحالة الواحدة عند 50 ألف جنيه يعني إحنا محتاجين 18 مليار جنيه، وإحنا مكناش عاملين حسابنا على كده، هنضطر نروح لبنود وأماكن أخرى لننفذ وعدنا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت إلى "محطة معالجة المياه" بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

وافتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.