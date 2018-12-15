"بنعمل كده ليه؟".. السيسي: 11.7 مليون مواطن من أصل 17 مليون بعافية شوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية- شملت إجراء المسح الطبي على 17 مليون مواطن.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت: إنت بتتكلم هنا على اللي تم إجراء المسح عليهم في المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية حوالي 17 مليون مواطن، تقريبا أكثر من 10 ملايين عندهم مشكلة، وفي 700 ألف مصاب بفيروس سي.

وتابع الرئيس السيسي: في حوالي 11 مليون مصاب بالأمراض غير السارية، الإجمالي 11.7 مليون مواطن من 17 مليون أجروا المسح، عندهم مشكلة تختلف من شخص لآخر وقد تجتمع الأمراض في شخص واحد، بنعمل في نفسنا كده ليه، في 11 مليون إنسان بعافية بشكل أو بآخر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى "محطة معالجة المياه" بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

ويفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.