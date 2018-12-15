الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس

محمد اسماعيل - القاهرة - بنها- أ ش أ:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عددا من المشروعات في مجال الإسكان الاجتماعي والمياه في عدد من المحافظات عبر الفيديو كونفرانس .
ومن بين هذه المشروعات، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الجديدة، مشروع محطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة بطاقة 35 ألف متر مكعب.
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