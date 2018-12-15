مصر | حجز محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ29 يناير للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ29 يناير للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 29 يناير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهم والقتل العمد لمواطنين.

