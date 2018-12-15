مصر | تحرير 3722 مخالفة متنوعة بالجيزة في 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذي شدد بتكثيف الحملات لمواجهة جميع صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وجاءت نتائج الحملة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن تحرير 3722 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وتحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.