مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم في "أحداث عنف الظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهم في "أحداث عنف الظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد سيد عبد المقصود، في إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

