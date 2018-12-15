أخبار مصر | السيسي: 11 مليون مصري بعافية.. و"أي راجل أو ست يشوف بطنه قد إيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: 11 مليون مصري بعافية.. و"أي راجل أو ست يشوف بطنه قد إيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم إجراء المسح الطبى حتى الآن على 17 مليون مواطن فى المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بينهم 700 ألف مصاب بفيروس سى، و11 مليون مصاب بأمراض غير سارية، ليصل الرقم لـ 11.7 مليون إنسان مصر يعانون مشكلات صحية وتختلف المشكلة من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض فى إنسان، معقبا: "إحنا بنعمل فى نفسنا كدا ليه؟.. 17 مليون إنسان بينهم 11 مليون إنسان بعافية بشكل أو بآخر".

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعي: "قلت للدكتور وزيرة الصحة اعملى حسابك تطلعى قدام الناس عشان نحلل ما نحن فيه ونوصل الصورة إن المعيار اللى انت عاوز تطمن بيه على نفسك مش محتاج مسح.. شوف وزنك زيادة قد إيه؟ أى إنسان رجل أو ست، يشوف بطنه قد إيه، وهيعرف على طول.. دا كلام لازم نعمله للناس فى المدارس والجامعة والكنائس والمساجد، إننا بنفقد صحتنا.. ومش عشان التكلفة المالية.. لا كل حاجة ممكن تتدبر إلا الصحة متدبرش حتى فى الإعلام ضيوفنا فى البرامج فى التلفزيون عاملين ازاى؟.. كل واحد لازم يفتش أوى.. لما ادخل مكان ببص على حاجات متخطرش على بال وأقول إيه ده وإيه الناس دى.. الناس دى مش واخدة بالها من نفسها ليه إنت بتطلع السلم كدا؟. تقدر؟. أنا بتكلم على شباب مش ناس كبار فى السن و 70 سنة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 25% من المصريين وزنهم طبيعي والباقي إما لديه سمنة مفرطة أو إما سمنة عادية، مضيفًا أنها تسبب أمراضا وعبئا على الجسم والمخ.

وأكد الرئيس أنه تم الانتهاء من 51 ألف عملية من قوائم انتظار الحالات الحرجة،كما وجه الرئيس رسالة للإعلام لإلقاء الضوء على تلك المشكلات، وقال إن قوائم الإنتظار قد تصل تكلفتها لـ18 مليار جنيه.

وقال السيسي إن مبادرة "100 مليون صحة" تستهدف الاطمئنان على صحة المواطن المصري، مضيفا أنه تم إضافة الأمراض غير السارية لمبادرة "100 مليون صحة" لأهميتها، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بمزيد من الحركة للتمتع بحياة أفضل.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك منافسات وبطولات بشكل دوري في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، وقال: "نحتاج إلى برنامج تكون فيه جزء من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا".

وكلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعادة صياغة موازنة وزارة الصحة لعمل مبادرات مثل "100 مليون صحة"، مطالبًا أيضًا الإعلام بمساندة ذلك ورفع الوعي المجتمعي تجاه مبادرات الصحة.

وأشار الرئيس السيسي إلى بدء العمل في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية منذ أكثر من عام، ومعرفة تكلفتها الإجمالية للحد من انتظار المرضى للعلاج لفترات طويلة.

وأكد أنه عند إجراء الفحص، تم اكتشاف 17 ألف حالة في قوائم انتظار المرضى، وأنهت وزارة الصحة في هذا التوقيت 5 آلاف حالة فقط.