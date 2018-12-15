أخبار مصر | محيي عبيد يتقدم بأوراق ترشحة لمنصيب نقيب عام الصيادلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محيي عبيد يتقدم بأوراق ترشحة لمنصيب نقيب عام الصيادلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم، منذ قليل، الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، بأوراق ترشحه لمقعد النقيب العام، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي في الإنتخابات، المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصيادلة، أبوابها لتلقي أوراق المرشحين على مقعد النقيب العام، والمرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، منذ الساعة التاسعة صباحاً.