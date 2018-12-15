أخبار مصر | حملة إعلامية بـ3 قرى بالفيوم لمكافحة الهجرة غير النظامية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة إعلامية بـ3 قرى بالفيوم لمكافحة الهجرة غير النظامية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مكتب استشارات الهجرة بالفيوم، بالتعاون مع مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، غدا الأحد، حملة إعلامية لمكافحه الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل المناسبة، في قرية شدمو، والتي تأتي امتدادا للحملة التي نظمت داخل قريتي تطون، ومنية الحيط.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق زيادة الوعى الجماهيري، مشيراً إلى أن مكاتب استشارات الهجرة دورها مهم للتقليل من هذه الهجرة، فضلا عن توفير المعلومات حول مخاطرها، بالإضافة إلى توفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، والعمل على إعادة تأهيل راغبي الهجرة من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة".

وفي نفس السياق، شدد وليد عبد الرحمن مدير عام المديرية على دور الوزارة القوى العاملة في الحد مخاطر الهجرة غير النظامية ومكافحتها بتوفير فرص العمل اللائق لشباب المحافظة، مثنيا على مكتب التشغيل بالفيوم فى توفير أكثر من ١٦ ألف فرصه عمل للشباب على مهن مختلفة بمرتبات تبدأ من ٢٠٠٠جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه.

ومن جانبه شرح الدكتور عمرو فاروق مدير مكتب استشارات الهجرة ، ومدير مكتب التشغيل بالمديرية، خطة مكتب الاستشارات والتي تتمثل في نشر الوعى بهذه القضية، وطرح الحلول الواقعية، مشددا على أنه يتم تنظيم مؤتمرات جماهيرية للتوعية، وتعتبر امتداداً للحملة الإعلامية التى يقوم بها المكتب.