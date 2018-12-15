أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي ومحافظ دمياط يوقعان بروتوكولا لإنشاء مدينة متكاملة للأثاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي ومحافظ دمياط يوقعان بروتوكولا لإنشاء مدينة متكاملة للأثاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة منال عوض محافِظ دمياط والسيد أسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة مدينة دمياط للأثاث.

يأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن اوجه مساهمة وزارة الإنتاج الحربى في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في إطار خطة التنمية المستدامة -2030 ويهدف إلى إنشاء مجمع تجارى ومعارض يتم إستخدامها في تسويق إنتاج ورش الأثاث بمحافظة دمياط مما يساهم في فتح اسواق جديدة للتصدير والنهوض بصناعة الأثاث المصري محليا وخارجيا مما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الدكتورة منال عوض - محافظ دمياط - إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الإنتاج الحربى والمحافظة وأنه قد سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية فى سبتمبر الماضى وذلك لما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات فنية وتكنولوجية وبحثية وتدريبية يمكن استغلالها لصالح تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد السيد أسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث بمجهودات وزارة الإنتاج الحربي لمعاونة المحافظة فى تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة ، وأضاف أنه بالتعاون بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي سيتم المشاركة فى تنفيذ مشروعات مشتركة مستقبلاً لتعظيم دور الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي.