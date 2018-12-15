شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف عبداللطيف: إقرار قانون السياحة الصحية سيضعنا على الخريطة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، بموافقة لجنة السياحة بالبرلمان برئاسة النائب عمرو صدقي من حيث المبدأ على قانون تنظيم السياحة الصحية، مؤكدا أنه مع خروج هذا القانون للنور ستحدث طفرة هائلة في السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر خاصة في المدن السياحية بمختلف المحافظات.

وقال عبداللطيف، في تصريحات له، السبت، إن صدور قانون السياحة الصحية للنور قريبا يأتي امتدادا لمؤتمر السياحة العلاجية الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في 2018 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وكان المؤتمر برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأضاف أنه من ضمن بنود القانون الجديد المهمة هو إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة الصحية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويتم إنشاء فروع لها في جميع أنحاء مصر بقرار من مجلس إدارتها وهذا يعني سرعة إصدار القرارات والبت في أي مقترحات تقدم بعيدا عن البيروقراطية والروتين من خلال اللف «كعب داير» على الجهات الحكومية المختلفة لأخذ أي قرار.

وأشار إلى أن «السياحة العلاجية والاستشفائية تمثل عنصرا مهما في منظومة السياحة حاليا ويجب التركيز عليها والاهتمام بها خاصة أن مصر تتمتع بأماكن سياحية علاجية واستشفائية تصل إلى 1365 مكانا تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية مثل واحة سيوة وحمام موسى وعيون حلوان ولو تم استثمارها الاستثمار الأمثل ستستقطب عدد كبير من السياحة العربية خاصة أن فاتورة السياحة العلاجية للأشقاء العرب تزيد عن 30 مليار دولار حول العالم طبقا للإحصائيات المعلنة ونحن لدينا فرص كبيرة لاستقطاب أكبر عدد من راغبي السياحة العلاجية».

وضرب عبداللطيف مثالا بمدينة سانت كاترين التي تتمتع بجو طبيعي ممتاز وأعشاب طبية لا يوجد لها مثيل بالعالم ولا تنمو إلا في سانت كاترين وفي ظل عزم الدولة على إعادة تشغيل مطار سانت كاترين من جديد والرغبة في تنشيط الحج المسيحي إلى المدينة سيكون لكاترين فرص كبيرة في استقطاب أكبر قدر من السياحة خاصة الافريقية والأوربية من خلال إعداد برنامج يشمل السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية للمدينة.

ولفت عضو مستثمري جنوب سيناء إلى أنه خلال الفترة القادمة لابد من استحداث برامج سياحية علاجية واستشفائية وتسويقها في البورصات السياحية العالمية ودعوة وسائل الإعلام العالمية ومنظمي الرحلات بالخارج لزيارة مصر وزيارة الأماكن الاستشفائية والعلاجية والتنسيق مع منظمي المؤتمرات الطبية في العالم واقناعهم بتنظيم جزء من هذه المؤتمرات الطبية في مصر وذلك بالتنسيق بين وزارات السياحة والصحة والبيئة في عمل تصورات ومقترحات لبرامج سياحة تناسب هذا النوع من السياحة وخاصة في الدول العربية والأفريقية.

ونوه عن نقطة مهمة وهي ضرورة عقد بروتوكولات وشراكات مع مراكز طبية عالمية واستشفائية ومستشفيات متخصصة في هذه السياحة بمختلف دول العالم تكون لديها أسماء وبراندات عالمية يتم بمقتضاها فتح فروع ومراكز لها في مصر وتحمل نفس الماركة والعلامة الطبية على غرار ما يحدث في سلاسل الفنادق العالمية وهذا سيعطي فرصة أكبر لاستقطاب أكبر قدر من راغبي هذه النوعية من السياحة حول العالم.