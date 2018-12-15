شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إبعاد 4 روسيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، السبت، في عددها 282، قرار وزارة الداخلية، بشأن إبعاد 4 روسيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إبعاد 4 روسيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص كامل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .