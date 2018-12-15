شكرا لقرائتكم خبر عن افتتحها السيسي اليوم.. أبرز معلومات عن محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة، والتي تعد أضخم محطة لمعالجة الصرف الصحي في الشرق الأوسط بتكلفة 3 مليارات جنيه، وأقيمت لخدمة إقليم القاهرة الكبرى بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، وتعد المحطة الأولى بالعالم، حيث يصل إجمالي المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب يوميا.

المحطة نفذها المشروع العام للصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بتصميم المكتب الأمريكي البريطاني في الثمانينات من القرن الماضي كمحطة مجمعة للصرف الصحي بالضفة الشرقية لنهر النيل «عين الصيرة والمعادى ودار السلام والأميرية وحدائق القبة والمرج» وصولا لبعض المناطق بالقليوبية.

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن المرحلة الأولى لمحطة الجبل الأصفر تم تنفيذها في عام 1990، ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998، وتعالج مليون و200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بإجمالي تكلفة في هذا التوقيت مليار جنيه، بلغت إجمالى التطوير بعد ذلك مليارى جنيه ونظرا للتدفقات المتزايدة التي تواجهها محطة المعالجة تم السير جنبا إلى جنبا من خلال التطوير والتوسعات لتصل طاقة المحطة معالجة 2.5 مليون متر مكعب يوميا من خلال دخول المرحلة الثانية حيز التشغيل والصيانة.

وأشار عبدالحليم إلى أنه يتم تنقية المياه ومعالجة «الحمأة» الخاصة بها والتى يتم الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بتشغيل المولدات فعلى الرغم من أنها محطة ثنائية إلا أن النتائج الخاصة توازى تماما أي محطة ثلاثية، حيث أن نسبة الحمل العضوي في مياه الصرف الصحي المغذي للمحطة 350 ملى جرام والكود المصري يلزم تخفيضها لـ 60 مليجرام، لكن المحطة تنتجه 10 أو 11 مليجرام.

وأضاف المحافظ: «كما يتم معالجة كمية كبيرة جدا من المياه يوميا تصل لـ 2.5 مليون متر مكعب، ويمكن استخدامها في رى المساحات الكبرى من الأراضى الزراعية، حيث أن هذا الكم يمكن الاستفادة منه في ري ما لا يقل عن 150 ألف فدان».

السيسي يفتتح محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر

السيسي يفتتح محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر

وأوضح أن أول مراحل المعالجة هي مرحلة ما قبل المعالجة حيث تستقبل المياه يتم رفع الرمال والزيوت من المياه، بعدها مباشرة تبدأ مرحلة المعالجة الابتدائية والتي تشمل مجموعة من الخزانات تسمى «خزانات الترسيب الابتدائي»، حيث يتم مكوث المياه بها لفترة معينة تتراوح ما بين ساعتين إلى ساعتين ونصف تسمح للحمأة والمواد العضوية الثقيلة بالترسب وتقوم الشبكة الموجودة أسفل تلك الخزانات بسحب الحمأة ودفعها إلى المراحل الأخرى ويتم أيضا في نفس المرحلة عملية ترسيب الحمأة الابتدائية.

وذكر المحافظ أنه بعد الانتهاء من تلك المرحلة تبدأ أولى مراحل المعالجة من خلال انتقال المياه إلى خزانات التهوية ويتم بها المعالجة البيولوجية من خلال ضخ أكسجين داخل الخزانات لتنمية البكتريا الهوائية التي تقوم بهضم المواد العضوية بإجمالى 8 خزانات تهوية بعدها تبدأ مرحلة «الترويق النهائي»، تمكث بها المياه لفترة معين، ثم تبدأ مرحلة الملامسة للكلور ويتم ضخ الكلور، وبانتهاء هذه المرحلة تنتهي مراحل المعالجة إلا أنه في نفس الوقت تسير عملية توليد الكهرباء من الحمأة الناتجة من المعالجة، حيث يتم تجميعها بخزانات التغليط لرفع نسبة الاستفادة، ثم يتم تحويلها لخزانات للتخمير، ليتم استخراج غاز الميزان للاستفادة منه في توليد الكهرباء، لافتا إلى أن مدة تحويل الحمأة إلى غاز لتوليد الكهرباء تصل إلى 20 يوم داخل كل خزان، حيث تنتج تلك المولدات 60% من الكهرباء التي تحتاجها المحطة، وهناك دراسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء للمحطة، إلى جانب خطة أخرى لاستخدام الخلايا الشمسية داخل المحطة.

وأكد أن المحطة تساهم إلى درجة كبيرة في مواجهة الفقر المائي الذي أصبحت تعانى منه الكثير من الدول وباتت آثاره واضحة على العالم كله، حيث تضع الدولة تحقيق أكبر استفادة من كل متر موجود من المياه في الصالح العام، مشيرا إلى أن المحطة تمتلك مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان، حيث أنه بعد المعالجة النهائية للمياه يتم استخدام المياه في ري تلك المساحة وعمل أبحاث من مدى صلاحية هذه المياه في الرى، حيث تضم المزرعة أشجار «الليمون والزيتون والموالح والبيكان والجيتروفا».

كما يوجد بالمحطة غرفة تحكم تعمل بالكامل إلكترونيا ويتم إدارتها من داخل الغرفة، حيث توفر عمالة ما يعادل 40 عاملا وتدار من خلال فريق يتكون من 12 عاملا ،حيث يتم التحكم بأعمال التشغيل والإيقاف بكافة مكونات المحطة، وهو أحد الأسباب التي دفعت بتفرد المحطة بين باقى المحطات، من خلال سرعة تدارك الأخطاء ومعالجتها.