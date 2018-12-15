شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يزور الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السبت، إلى الإسكندرية للقيام بعدة جولات في إطار زيارته للمحافظة.

وبدأ الوزير جولته بزيارة مبنى ديوان عام مصلحة الجمارك المصرية بميناء الإسكندرية، وكان في استقباله السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ورؤساء القطاعات، ووكلاء الوزارة، وقيادات العمل الجمركية.

ومن المقرر أن يحضر «معيط» اجتماعا مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، ظهر السبت، بحضور رئيس مصلحة الجمارك ووكلاء ومتعهدى الأسمنت في الغرفة التجارية.