شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم 6 ورش لتعليم مبادئ السباكة لـ300 سيدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت 6 ورش لتعليم المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المُهدرة وترشيد الاستهلاك، حيث تم تدريب 300 سيدة على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل.

وقال بدرى، في تصريحات صحفية، السبت، إنه يتم تنفيذ ورش السباكة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية الدولة والمواطنين معاً.

وأكد أنه يتم في نهاية ورش السباكة، تعريف المشاركات بمراحل تنقية مياه الشرب، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، ومخاطر الفلاتر، والقيسونات، والطلمبات الحبشية، وأضرارها الصحية، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، بجانب حث السيدات على ضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين حفاظاً على المياه المهدرة.

تدريب السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل

تدريب السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل

تدريب السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل

تدريب السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل