شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدات جنوب سيناء» تنصب خيام الإيواء استعدادًا لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الجمعية الإقليمية للمرشدات بجنوب سيناء، السبت، بمقر مركز شباب طور سيناء، بنصب عدد من الخيام في إطار التدريبات التي تتظمها الجمعية بجنوب سيناء استعدادا لأخطار السيول وتبعاتها.

وأشرفت على التدريب، مروة محمد مصطفى، ومساعد القائد نيفين شكر، وعدد من أعضاء الجمعية بمركز شباب طور سيناء، بقياده الكابتن خالد مصباح، مدير مركز شباب طور سيناء.

ويذكر أنه قد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء عن جاهزية معسكر رأس سدر لأي ضرر من الممكن أن يحدث بسبب السيول والأمطار الغزيرة في هذه المنطقة.

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بالاستعداد الكامل والفوري مع توفير كافة الخدمات والتأكيد على جاهزية المنشآت الشبابية بالمحافظة لخطر السيول.