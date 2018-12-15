شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بمنطقة الجبل الأصفر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي. وتعد المحطة أحد أضخم محطات معالجة الصرف الصحي في الشرق الأوسط بتكلفة 3 مليار جنيه، والتي أقيمت لخدمة إقليم القاهرة الكبرى بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا.

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