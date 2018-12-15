شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية: حصة الفرد من المياه 650 متر مكعب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار مترمكعب سنويا و10 مليارات مصادر أخرى، لافتا إلى أنه عندما ينخفض حصة الفرد لأقل من 1000 متر سنويا فان ذلك يسمى الفقر المائى، مضيفا:"تبلغ حصة الفرد حاليا من المياه 650 متر مكعب"، قائلا :"وصلنا للفقر المائى حاليا وكمان الانخفاض مستمر فى المياه الأمر الذى يتطلب التصدى لمواجهة الزيادة السكانية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية" لاستعراض الآليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية ودلك بحضور كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان وممثلى المجتمع المدنى.