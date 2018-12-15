شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات الأهلية: 80% من حالات الوفاة بسب أمراض القلب والضغط والسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن 80% من حالات الوفيات بسبب الأمراض غير السارية وهى (القلب والضغط والسكر والسمنة).
وأوضح عبد القوى، خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية" لاستعراض الآليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية، أن المؤتمر يناقش الحملة القومية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، وكذلك مسح صحى وتقديم العلاج لأى شخص مصاب، حيث سيتم مسح صحى لعدد 52 مليون مواطن.
وأوضح أن مصر مبادرة الرئيس السيسي لمسح فيروس سى والأمراض غير السارية، غير مسبوقة على مستوى العالم.
يحضر المؤتمرعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان، والدكتور عمرو الوردانى، مستشار مفتى الجمهورية وممثلى المجتمع المدنى.
80% من حالات الوافيات بسبب الأمراض غير سارية وهى القلب والضغط والسكر والسمنه
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