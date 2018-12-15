شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تبدأ حملة إعلامية بـ 3 قرى بالفيوم لمكافحة الهجرة غير النظامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مكتب استشارات الهجرة بالفيوم، بالتعاون مع مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، غدا الأحد، حملة إعلامية لمكافحه الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل المناسبة، فى قرية شدمو، والتي تأتي امتدادا للحملة التي نظمت داخل قريتى تطون ومنية الحيط.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق زيادة الوعى الجماهيري، مشيراً إلي أن مكاتب استشارات الهجرةدورها مهم للتقليل من هذه الهجرة، فضلا عن توفير المعلومات حول مخاطرها، بالإضافة إلي توفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، والعمل على إعادة تأهيل راغبى الهجرة من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة".

وفي نفس السياق، شدد وليد عبد الرحمن، مدير عام المديرية، على دور الوزارة القوى العاملة في الحد مخاطر الهجرة غير النظامية ومكافحتها بتوفير فرص العمل اللائق لشباب المحافظة، مثنيا على مكتب التشغيل بالفيوم فى توفير أكثر من ١٦ ألف فرصه عمل للشباب على مهن مختلفة بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه إلى 6000 جنيه.

من جانبه، شرح الدكتور عمرو فاروق، مدير مكتب استشارات الهجرة ، ومدير مكتب التشغيل بالمديرية ، خطة مكتب الاستشارات والتي تتمثل في نشر الوعى بهذه القضية، وطرح الحلول الواقعية، مشددا على أنه يتم تنظيم مؤتمرات جماهيرية للتوعية ، وتعتبر امتداداً للحملة الإعلامية التى يقوم بها المكتب.