شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة على مقعد النقيب والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى الدور الثانى.

وتستمر اللجنة، فى تلقى طلبات الترشح، حتى 24 ديسمبر الجارى، بما في ذلك أيام الإجازات بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء.

وكانت اللجنة قد حددت الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنية النقابة لعام 2018، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطى بناء على طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقارى أو من يفوضه المرشح بناء على طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعى.