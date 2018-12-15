وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد 3 أشخاص روس خارج البلاد- (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بإبعاد ثلاثة أشخاص (روس)، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بإبعاد كلا من، " GERMAN KHACHUKAEV" روسي الجنسية مواليد 21//8/1985، و " RAFIK NAGMETOV" روسي الجنسية مواليد 9/2/1974، و " AYSA AKHMYAROV ̄ " روسي الجنسية مواليد 24/6/1987.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 1657 لسنة 2018، إلزام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.