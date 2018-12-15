السر في "الأكالونة".. ضبط 29 طن أعلاف حيوانية مغشوشة بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم السبت، مصنعًا غير مرخص لإنتاج أعلاف حيوانية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 29 طنا أعلاف غير صالحة للاستهلاك.

تحريات المباحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن مالك المصنع يستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة فضلا عن إضافة مادة "الأكالونة" - مخلفات المطاحن- بدلا من المواد الغذائية المطلوبة، ومن ثم تعبئتها وطرحها في الأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.