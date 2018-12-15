انقلاب سيارة مفتش الأمن العام بالجيزة فجرًا ونقله لمستشفى الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة ملابسات حادث سير، نُقل على إثره مفتش الأمن العام بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى للعلاج.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إنه أثناء قيادة العميد محمد مجدي سيارته الخاصة، في تمام الخامسة فجر الجمعة سيارته الخاصة في طريقه إلى منزله بالبدرشين، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلاب السيارة أمام مدرسة الكوثر بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وأوضحت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أنه تم نقل الضابط الخمسيني إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وحالته مستقرة إذ ذكر التقرير الطبي أنه تعرض لكسر في الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.