بمشاركة مجموعات قتالية.. الشرطة تلاحق عناصر خطرة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت قوات الشرطة حملة مكبرة بالاشتراك مع مجموعات قتالية تابعة للأمن المركزي؛ استهدفت فرض السيطرة الأمنية بمنطقة الوراق.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان، مفتش المباحث، من ضبط 3 قطع أسلحة نارية و8 قطع أسلحة بيضاء و14 قضية اتجار في المواد المخدرة.

ونجحت الحملة بمشاركة الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، في القبض على 11 من النوعيات الخطرة، و7 هاربين من أحكام قضائية.

كما تم ضبط 6 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار في قضايا مختلفة، وحجز 7 دراجات نارية بدون ترخيص، تحرير 5 قضايا تموينية متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.