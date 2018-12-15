رئيس الوزراء: الانتهاء من 13.5 ألف وحدة إسكان غير آمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جرى تطوير عدد من المناطق غير المخططة، عبر إنشاء وتوصيل الصرف الصحي والخدمات ورصف الطرق.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الانتهاء من 13.5 ألف وحدة إسكان غير آمن، منها مشروعات المحروسة، والأسمرات 3، وجاري تحديد الأسر بالكامل تمهيدا لنقلهم، ومدينة القصير بالبحر الأحمر، ومنطقة زرزارة بسفاجا، وتل العقارب "روضة السيدة" حيث انتهى المشروع بالكامل وجار فرش الوحدات، ويعد هذا المشروع علامة في قلب القاهرة وحي السيدة زينب، وسيبدأ تسكين الأهالي فيه خلال أيام.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت إلى "محطة معالجة المياه" بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.