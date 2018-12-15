بعد قليل.. وزير الآثار يعلن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
يعلن بعد قليل، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، عن كشف أثري كبير بجبانة سقارة في الجيزة.
ويعتبر الكشف الأثري، هو الأكثر تميزا هذا العام والتي قامت به بعثة أثرية مصرية.
وكان وزير الآثار، أعلن أن العام الحالي 2018 سيختتم باكتشاف أثري هائل، يضيف الاكتشاف لمصر كثيرا، كما سيحدث أثرا إيجابيا في الترويج الأثري والسياحي لمصر.
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