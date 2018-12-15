مدبولي: لدينا فائض من الغاز الطبيعي والكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن الموطن المصري من الممكن ألا يشعر بحجم المشروعات التي تم تنفيذها في 4 سنوات، لكن لابد أن نرى ما جرى تنفيذه وكيف كان الموقف قبل منتصف 2014.

وأضاف مدبولي خلال كلمته أما الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح عدة مشروعات: في الكهرباء كانت قوة محطات الكهرباء 20 ألف ميجاوات، وكان هناك مشاكل في الكهرباء، لكن الأن أدخلنا 25 ألف ميجاوات، وفي قطاع البترول كنا نستورد قبل 2014 الغاز الطبيعي، لكن في خلال 4 سنوات غطينا مديونيتنا وأصبح لدينا اكتفاء ذاتيا من الغازة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلى منطقة الجبل الأصفر بالخانكة، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس اليوم، مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.