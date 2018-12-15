مدبولي: نفذنا 8287 مشروعا بـ1.6 تريليون جنيه في 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إنه منذ يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2018 وصلنا إلى تحقيق 8287 مشروعا بحجم استثمارت وصل إلى 1.6 تريليون جنيها مصريا، لافتًا إلى أن هذه المشروعات خلقت الملايين من فرص العمل، ولولا هذه المشروعات لم يتحسن الاقتصادي المصري، بالشكل الذي نراه اليوم.

وأضاف مدبولي خلال كلمته أما الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، أن معدل البطالة تراجع إلى 10% ومستهدف أن يصل إلى 8% خلال السنوات المقبلة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلى منطقة الجبل الأصفر بالخانكة، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس اليوم، مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.​