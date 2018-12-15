مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم أنسي منير، في إعادة إجراءات محاكمته في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية". صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. وأسندت النيابة العامة، للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.



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