مصر | حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات وبيعها بأوراق مزورة بالسلام

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أمر المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق، شكلوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات، والتلاعب فى بياناتها وبيعها مرة آخرى بأوراق مزورة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أول السلام، تفيد بأن كلا من "محمد.ر.ع" 24 سنة سائق، سبق إتهامه فى قضية "خطف"، و"رضا.س.ع" 17 سنة، سائق، كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، والتلاعب فى أرقام الشاسيه والموتور، وإصطناع أوراق ملكية لها، والتصرف فيها بالبيع.

أثبتت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات، وعقب القبض عليهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث السيارات المستولى عليها فى مكان إخفائها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.