أخبار مصر | "الوزراء" ينشر توقعات مؤسسة فيتش حول الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر توقعات مؤسسة فيتش حول الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتوقعات مؤسسة فيتش التي أكدت أن هناك تراجعا للعجز المالي بالموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الانفوجراف، أن العجز المالي كان في ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٩.٤٪ إنما في ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، انخفض إلى ٧.٨٪ ، وتوقعت فيتش أن يصل في عام ٢٠٢٢ إلى٦.٤٪ .

وكما أوضح الانفوجراف أنه تحقق فائض أولي بالموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الانفوجراف، إلى أن الفائض الأولي كان في ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .٠.٢٪ إنما في ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، تزايد إلى٢.١٪، وتوقعت فيتش أن يصل في عام ٢٠٢٢ إلى ٢.٣٪.

