أخبار مصر | بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مقاعد "الصيادلة" والنقابات الفرعية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مقاعد "الصيادلة" والنقابات الفرعية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل، لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وحتى 24 من نفس الشهر، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني بما في ذلك أيام الإجازات بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء.

وكانت اللجنة قد حددت الأوراق المطلوبة للترشح وهي: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعي.