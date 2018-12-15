أخبار مصر | "أبو سنة": وصول 28 ألف طن فحم لميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو سنة": وصول 28 ألف طن فحم لميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "أبو سنة" أنه تم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 1942015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.
كما أوضح أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال خمس سفن وهى محبة والحرية 1 والحرية2 وبوسيدون اكسبريس ونما اكسبريس بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة.
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