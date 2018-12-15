شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأخر خفض الوصول بمعدل الإنجاب للسيدات لـ2.4 طفل 18 عاما × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الإستراتيجية القومية للسكان خفض معدلات الإنجاب الكلى إلى 2.4 طفل لكل سيدة ما يقلل من معدلات النمو السكانى فى البلاد بحلول عام 2030، وهو ما تأخر أكثر من 18 عامًا.

”الخليج 365” يستعرض مراحل انخفاض معدل الإنجاب الكلى للسيدات المصريات فى مختلف المحافظات منذ عام 1980.

1- فى عام 1980 بلغ معدل الإنجاب 5.3 طفل لكل سيدة.

2- حدث تحسن كبير فى معدل الإنجاب حتى وصل فى عام 2000 إلى 3.5 طفل لكل سيدة.

3- فى عام 2008 بلغ 3.0 طفل لكل سيدة مصرية.

4- كان مخططًا أن نصل بمعدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة فى عام 2012 لكن لم يتم إجراء المسح الصحى السكانى الذى يثبت ذلك من عدمه.

5- وفقًا للإستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030، فإن المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب من 3.5 إلى 2.4 طفل لكل سيدة.