شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل الكويت ترفض دعوة الدوحة للمشاركة باحتفالات اليوم الوطنى "فيديو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفعة قوية تلقاها تنظيم الحمدين، بعدما رفض شيوخ القبائل بدولة الكويت المشاركة فى احتفالات اليوم الوطنى القطرى.

وبحسب ما سلط عليه حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، الضوء، فإن سفارة الدوحة، أرسلت دعوات إلى شيوخ القبائل بـالكويت للمشاركة فى احتفالات اليوم الوطنى فجاءها الرد بالرفض القاطع لسياسات الحمدين الخبيثة بالتودد لهم فيما ينكل ويهجر أبناء عمومتهم من آل مرة والهواجر.

وقال الحساب إن عدداً من أبناء القبائل الكويتية رفضوا دعوة السفارة القطرية بالكويت لحضور حفلها بمناسبة اليوم الوطني يوم 18 ديسمبر المقبل احتجاجا على انتهاكات تنظيم الحمدين ضد شيوخ وأفراد قبيلتي آل مرة والهواجر فى قطر.

وشدد الحساب على أن انتهاكات تميم بن حمد والنظام القطرى للقبائل العربية، ساهمت فى تفاقم عزلته على المستوى الشعبى بعد المستوى الرسمى.