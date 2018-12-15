شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 15 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤتمرا صحفيا بحضور الوفد العراقي برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، لتسليم بعض «هويات» المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي؛ فضلا عن استلام أوراق مستحقين جدد.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس الإرهابي)، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية مدينة نصر الثانية».

تبدأ فعاليات الدورة الـ 11 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتي 29 ديسمبر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

تنشر السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة باريس استعدادًا للتعامل مع احتجاجات حركة «السترات الصفراء» المتواصلة للأسبوع الخامس، خوفا من تسلل الجماعات العنيفة للاحتجاجات.