شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأدوية البيطرية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأدوية البيطرية المغشوشة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأدوية البيطرية المغشوشة. وأيد 95% من القراء تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأدوية البيطرية المغشوشة، بينما عارض 4% من القراء تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأدوية البيطرية المغشوشة، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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