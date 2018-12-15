اليوم.. الفرصة الأخيرة لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي مكاتب البريد، اليوم السبت، من بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي واستقبال دفعة جديدة الحجز، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري، للإسكان الاجتماعي طرح 60 ألف وحدة سكنية في 9 مدن جديدة للحجز يوم 31 أكتوبر الماضي.

وتضمن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي نموذجين من الوحدات السكنية، الأول وحدات 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا، والثاني غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترًا، بمدن (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات الغردقة).

شروط التقديم:

- لا يحق للمتقدم (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- لا يكون مالكا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

- (5700 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة.

- (4200 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.

أسلوب السداد:

- سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.

يتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص.

- يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

- يتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.