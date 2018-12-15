شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطلق حملات إرشادية لمكافحة آفات الخضر.. وتضع 5 توصيات للموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حملاتها الإرشادية لتقديم التوصيات الفنية الحديثة فى التصدى لمكافحة آفات الخضر والفاكهة، والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى. وكشف تقرير المحاصيل البستانية، عن اتخاذ جميع الإجراءات والإرشادات الفنية لخدمة المحاصيل البستانية والخضراوات، موضحًا عدة إرشادات وتوصيات خاصة بحدائق الموز لمكافحة مرض تورد القمة والتبرقش بالموز.. وهى كالآتى: - الاهتمام بمتابعة الإصابة بحشرة المن فى الصوب أو فى المشتل أو الزراعة المستديمة للحد من انتشار أى إصابات. - عدم تحميل زراعات الخضر الباذنجنية والقرعية أو المحاصيل الحقلية مثل الذرة على زراعات الموز حتى لا تكون مأوى لحشرات المن. - الرش الدورى بأحد المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة والإدارة المركزية للمكافحة للوقاية من حشرة المن. - الرش ببعض العناصر مثل البوتاسيوم والفوسفور والماغنسيوم . - الاهتمام بتحليل التربة لتحديد وجود إصابة بالنيماتودا من عدمه وسرعة علاجها بالمبيد الموصى بها من وزارة الزراعة.

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