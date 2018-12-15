شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 418 سفينة قناة السويس بحمولة 27.3 مليون طن فى 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى حتى أول أمس الخميس، عبور 418 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 27.3 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 49 سفينة يوم الخميس بحمولة 3.2 ملايين طن، وعبرت 43 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 68 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، فيما عبرت أول أمس الخميس 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية إلى 418 سفينة بحمولة 27.3 مليون طن.